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Microsoft обновит дизайн Word, Excel, PowerPoint и Outlook

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Фото: Global Look Press/DPA/Matthias Balk
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Компания Microsoft объявила о выпуске новой версии Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Обновления коснутся дизайна программ, также будет улучшена система поиска с использованием искусственного интеллекта, сообщается на официальном сайте компании.

В сообщении уточняется, что обновления будут выпускаться на протяжении нескольких следующих месяцев и предназначены «для новой культуры работы на основе баланса силы и простоты».

В первую очередь обновление будет доступно в веб-версии Word для Office.com, а уже в конце июня пользователи увидят новые Word, Excel и PowerPoint для Windows. Еще через месяц обновления коснутся Outlook для Windows, а в августе появится новый Outlook для Mac.

6 июня корпорация Microsoft установила дата-центр на дне моря. Он расположен около Оркнейских островов недалеко от побережья Шотландии на глубине 35,5 м.

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