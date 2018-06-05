Microsoft раскрыла сумму сделки по покупке GitHub

Корпорация Microsoft достигла соглашения о покупке крупнейшего сервиса для совместной разработки программного обеспечения GitHub. Сумма сделки составила $7,5 млрд, сообщает пресс-служба компании.

По словам представителей Microsoft, сделка позволит корпорации привлечь новую аудиторию, а также будет способствовать росту GitHub и расширению возможностей для разработчиков.

«Мы признаем свою ответственность перед сообществом, берем ее на себя, подписывая это соглашение, и будем прилагать все усилия, чтобы дать каждому разработчику возможность создавать, внедрять инновации и решать самые насущные проблемы в мире», — отметил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Он заверил, что приобретенный сервис сохранит независимость, изменения коснутся лишь вертикали управления.