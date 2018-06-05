Прямой эфир

Microsoft раскрыла сумму сделки по покупке GitHub

0
Фото: Global Look Press/Alexander Pohl
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпорация Microsoft достигла соглашения о покупке крупнейшего сервиса для совместной разработки программного обеспечения GitHub. Сумма сделки составила $7,5 млрд, сообщает пресс-служба компании.

По словам представителей Microsoft, сделка позволит корпорации привлечь новую аудиторию, а также будет способствовать росту GitHub и расширению возможностей для разработчиков.

«Мы признаем свою ответственность перед сообществом, берем ее на себя, подписывая это соглашение, и будем прилагать все усилия, чтобы дать каждому разработчику возможность создавать, внедрять инновации и решать самые насущные проблемы в мире», — отметил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Он заверил, что приобретенный сервис сохранит независимость, изменения коснутся лишь вертикали управления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Microsoft по умолчанию блокирует популярный сервис uTorrent
Microsoft объявила об окончательном завершении эры Windows Phone

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017