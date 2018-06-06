Американская корпорация Microsoft установила дата-центр на дне моря. Об этом говорится в сообщении компании.

Расположен дата-центр около Оркнейских островов недалеко от побережья Шотландии на глубине 35,5 м. В подводном дата-центре содержатся 864 сервера, которые используют для охлаждения процессоров морскую воду. По словам представителей Microsoft, центр подключен к интернету и источнику питания при помощи кабеля, протянутого по морскому дну на соседний остров, сообщает телеканал «360».

Прототип подводного дата-центра испытали в 2015 году, когда затопили установку на дне океана недалеко от американского штата Калифорния. Она была существенно меньшего объема и проработала всего 105 дней.

В феврале 2018 года Microsoft подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с Xiaomi.