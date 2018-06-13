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Экономист объяснил увеличение трат россиян на покупки

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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Увеличение количества покупок россиян обусловлены необходимостью заменять предметы потребления. Об этом заявил экономист, профессор Академии труда и социальных отношений Андрей Гудков.

«Люди устали экономить, предметы потребления износились, надо осуществлять замещение. На экономическом языке мы находимся в состоянии депрессии, при этом курс доллара скачет как умалишенный, а поскольку потребительское поведение определяется курсом доллара, <…> то ждать, что цены упадут, не приходится. Скорее всего, они повысятся, как это было с бензином», — сказал эксперт в беседе НСН.

Он добавил, что в настоящий момент россияне ожидают ухудшения ситуации, потому что хоть в первом квартале и произошел рост номинальной заработной платы, будет ли эта тенденция устойчивой — непонятно, поскольку рост зарплаты не коррелирует с экономическим ростом. В этой связи, добавил Гудков, россияне и «пополняют запасы», и обновляют, что могут.

Ранее iz.ru со ссылкой на Центробанк сообщал, что норма накоплений населения России вернулась к докризисным уровням — россияне ушли от сберегательной модели поведения. Норма сбережений сейчас равняется 7%, что соответствует показателям 2013–2014 годов. Этому способствовало оживление на рынке потребкредитования. Также россияне чаще стали делать крупные покупки. По мнению регулятора, это приведет к росту ВВП и увеличению ставок по депозитам в банках.

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