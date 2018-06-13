На Украине опасаются строительства «Северного потока – 2»

На Украине «Северный поток – 2» назвали угрозой европейской цивилизации. Киев негодует: ЕС говорит о поддержке Украины, а сам строит газопровод с РФ. Сделка грозит Западу негативными последствиями — уверены в Незалежной. Киев просто всё никак не может смириться с тем, что «Северному потоку – 2» быть!

Большинство стран Западной Европы уже выдали разрешение на строительство. Газопровод свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря. Общая мощность поставок по двум ниткам составит 55 млрд куб. м топлива в год. До конца 2019 года проект «Северный поток – 2» планируют запустить.

Украина боится не краха европейской цивилизации. Украина боится потерь от транзита российского газа.