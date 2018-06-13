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Спасатели сняли мужчину с кондиционера на 7-м этаже в Люблино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве сотрудники МЧС спасли мужчину, сидевшего на кондиционере на 7-м этаже жилого дома. Инцидент произошел в среду, 13 июня, в столичном районе Люблино.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах, о происходящем сообщили очевидцы. 

Снять мужчину с кондиционера удалось при помощи альпинистского снаряжения. После этого его осмотрели врачи скорой помощи.

В апреле мужчина застрял между гаражами в Уфе и провел там 10 часов. По словам спасателей, он решил сократить путь и не рассчитал свои размеры, пробираясь между постройками.

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