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Глава «Трезвой России» попросил не пускать российских футболистов в бары

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Фото: Global Look Press/Dmitrii Gusarin
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Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев просит владельцев баров и ресторанов не пускать в свои заведения членов российской футбольной сборной во время чемпионата мира.

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«Морально и эмоционально правильно будет перед обществом, если эти заведения на время проведения чемпионата мира закроют свои двери перед российскими футболистами», — сказал он в среду, 13 июня, журналистам «РИА Новости»

Хамзаев добавил, что на российских игроков тратят много средств и ждут полной отдачи на поле. 

13 мая британский таблоид составил пособие для болельщиков английской сборной, планирующих посетить чемпионат мира по футболу в России. Издание обратило особое внимание читателей на меры предосторожности при употреблении алкогольных напитков.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В первом матче турнира россияне сыграют со сборной Саудовской Аравии. Матч пройдет в день открытия на столичном стадионе «Лужники».

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