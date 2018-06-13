Глава «Трезвой России» попросил не пускать российских футболистов в бары

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев просит владельцев баров и ресторанов не пускать в свои заведения членов российской футбольной сборной во время чемпионата мира.

«Морально и эмоционально правильно будет перед обществом, если эти заведения на время проведения чемпионата мира закроют свои двери перед российскими футболистами», — сказал он в среду, 13 июня, журналистам «РИА Новости».

Хамзаев добавил, что на российских игроков тратят много средств и ждут полной отдачи на поле.

13 мая британский таблоид составил пособие для болельщиков английской сборной, планирующих посетить чемпионат мира по футболу в России. Издание обратило особое внимание читателей на меры предосторожности при употреблении алкогольных напитков.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В первом матче турнира россияне сыграют со сборной Саудовской Аравии. Матч пройдет в день открытия на столичном стадионе «Лужники».