Петербуржцы собрались на «выдуманный» салют в центре города

Тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга столпились в центре города в ожидании салюта в честь Дня России 12 июня, но так и не увидели его. Полиция сообщила людям, что салюта не будет.

Как сообщает телеканал «78», в программу праздника не входило огненное шоу, что следовало из официального постановления списка мероприятий.

Сотрудники полиции уведомили собравшихся людей с помощью громкоговорителей, что феерверки не запланированы и они зря тратят свое время.

По данным портала, собравшиеся в центре города узнали о торжественном зрелище из социальных сетей и публикаций некоторых городских СМИ.

12 июня в День России в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре прошел массовый запуск воздушных змеев в небо.