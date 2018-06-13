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Петербуржцы собрались на «выдуманный» салют в центре города

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Тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга столпились в центре города в ожидании салюта в честь Дня России 12 июня, но так и не увидели его. Полиция сообщила людям, что салюта не будет.

Как сообщает телеканал «78», в программу праздника не входило огненное шоу, что следовало из официального постановления списка мероприятий

Сотрудники полиции уведомили собравшихся людей с помощью громкоговорителей, что феерверки не запланированы и они зря тратят свое время. 

По данным портала, собравшиеся в центре города узнали о торжественном зрелище из социальных сетей и публикаций некоторых городских СМИ. 

12 июня в День России в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре прошел массовый запуск воздушных змеев в небо. 

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