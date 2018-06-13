Посольство Польши в РФ получило конверт с неизвестным порошком

Конверт с неизвестным порошком прислали в посольство Польши в Москве, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Отправитель письма не указан. По уточненным данным, в конверте находились гранулы. Замеры показали отсутствие химического заражения, отравляющих веществ и радиации.

Конверт передали следователям. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Массовая рассылка подобных «писем» произошла в феврале 2018 года. Конверты получили более десяти посольств иностранных государств в Москве, в том числе диппредставительства Болгарии, Италии, Канады, Нидерландов и США.

Порошок содержал фипронил — химвещество, используемое в медицине и сельском хозяйстве для борьбы с вредителями.