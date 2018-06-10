Трамп подумает над открытием посольства в КНДР

Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность установления дипломатических отношений с КНДР и открытия официального посольства страны в Пхеньяне.

«Конечно, мы рассмотрим это (вопрос открытия посольства. — Ред.). Нет практически ничего, что он уберет со стола переговоров», — приводит портал Axios слова источника, принимающего участие в подготовке встречи лидеров двух государств.

По словам другого собеседника издания, Трамп намерен обсудить любую идею, если она приведет к «необратимой денуклеаризации» Корейского полуострова.

Встреча лидеров КНДР и США Трампа и Ким Чен Ына, которую СМИ окрестили исторической, намечена на 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса.

В ходе подготовки двустороннего саммита президент США успел обвинить северокорейские власти в «открытой враждебности» и отказаться от идеи проведения переговоров. 1 июня он заявил, что встреча всё-таки состоится в намеченные даты. Известно, что главы государств уже вылетели в Сингапур.