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Российского посла обокрали в Румынии

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Фото: Global Look Press/DPA/Wolfram Steinberg
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Посол России в Румынии Валерий Кузьмин во время поездки в город Сибиу остался без кошелька, в котором были деньги и дипломатическая карточка. Об этом сообщает портал News.ro, ссылаясь на дипломатические источники.

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Инцидент произошел вечером 9 июня на Большой площади в городе. Дипломат был вместе с женой. Внезапно он почувствовал легкое прикосновение в области груди, а потом заметил, что из кармана его рубашки пропал бумажник. 

В кошельке посла было около $550 и документ, который является удостоверением личности и подтверждением дипломатического статуса.

Кузьмин написал заявление в полицию, и теперь стражи порядка пытаются найти вора. 

Портал отмечает, что посол является не первым, кого обокрали в Сибиу. Так, с 8 по 10 июня было подано пять жалоб в полицию на похожие преступления. 

7 июня лидер немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Гауланд лишился одежды во время купания в озере. Неизвестный хулиган украл вещи политика, и тому пришлось добираться до полицейского участка в плавках.

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