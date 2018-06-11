Российского посла обокрали в Румынии

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин во время поездки в город Сибиу остался без кошелька, в котором были деньги и дипломатическая карточка. Об этом сообщает портал News.ro, ссылаясь на дипломатические источники.

Инцидент произошел вечером 9 июня на Большой площади в городе. Дипломат был вместе с женой. Внезапно он почувствовал легкое прикосновение в области груди, а потом заметил, что из кармана его рубашки пропал бумажник.

В кошельке посла было около $550 и документ, который является удостоверением личности и подтверждением дипломатического статуса.

Кузьмин написал заявление в полицию, и теперь стражи порядка пытаются найти вора.

Портал отмечает, что посол является не первым, кого обокрали в Сибиу. Так, с 8 по 10 июня было подано пять жалоб в полицию на похожие преступления.

7 июня лидер немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Гауланд лишился одежды во время купания в озере. Неизвестный хулиган украл вещи политика, и тому пришлось добираться до полицейского участка в плавках.