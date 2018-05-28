Киркорова ограбили на гастролях в Нижегородской области

Российского поп-певца и продюсера Филиппа Киркорова обокрали на гастролях в городе Павлово Нижегородской области. Ущерб составил порядка $11 тыс.

По некоторым данным, похитители вскрыли фуру с концертными нарядами артиста. Были украдены восемь дорогих костюмов, они использовались на репетициях обновленной программы «Я+R. Второе Я», премьера которого запланирована на декабрь.

Директор артиста незамедлительно написал заявление в полицию. По факту ЧП проводится проверка.

Сегодня у Киркорова должен состояться концерт в Павлове, отмечает издание Super.

В конце апреля у короля эстрады вышел новый клип под названием «Цвет настроения синий». В ролике снялись многие известные деятели российского шоу-бизнеса, среди которых телеведущая Ольга Бузова, Николай Басков, Тимати и рэпер Гнойный.