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Киркорова ограбили на гастролях в Нижегородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российского поп-певца и продюсера Филиппа Киркорова обокрали на гастролях в городе Павлово Нижегородской области. Ущерб составил порядка $11 тыс.

По некоторым данным, похитители вскрыли фуру с концертными нарядами артиста. Были украдены восемь дорогих костюмов, они использовались на репетициях обновленной программы «Я+R. Второе Я», премьера которого запланирована на декабрь.

Директор артиста незамедлительно написал заявление в полицию. По факту ЧП проводится проверка. 

Сегодня у Киркорова должен состояться концерт в Павлове, отмечает издание Super

В конце апреля у короля эстрады вышел новый клип под названием «Цвет настроения синий». В ролике снялись многие известные деятели российского шоу-бизнеса, среди которых телеведущая Ольга Бузова, Николай Басков, Тимати и рэпер Гнойный.

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