Прямой эфир

В Кремле исключили встречу президентов Азербайджана и Армении в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча президентов Армении и Азребайджана в Москве не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что президент Армении не будет находиться в Москве, поэтому встреча не состоится.

12 июня в Москву с рабочим визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. В частности, он собирался принять участие в открытии чемпионата мира по футболу.

Последняя встреча лидеров двух государств состоялась осенью 2017 года. Тогда президент Армении Серж Саргсян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в Женеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Встреча Пашиняна и Алиева в Москве не запланирована
Путин встретится с Пашиняном в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017