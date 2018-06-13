В Кремле исключили встречу президентов Азербайджана и Армении в Москве
Встреча президентов Армении и Азребайджана в Москве не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что президент Армении не будет находиться в Москве, поэтому встреча не состоится.
12 июня в Москву с рабочим визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. В частности, он собирался принять участие в открытии чемпионата мира по футболу.
Последняя встреча лидеров двух государств состоялась осенью 2017 года. Тогда президент Армении Серж Саргсян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в Женеве.