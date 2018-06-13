Прямой эфир

Сгоревшие в Нижнем Тагиле частные дома могли поджечь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Тагиле выясняют причины крупного пожара, произошедшего накануне в Дзержинском районе. Там сгорели сразу три частных дома.

Местные жители рассказали ресурсу TагилСити.Ру, что дома могли поджечь. Очевидцы отмечают, что несколько лет назад на этом же участке произошел пожар, полностью уничтоживший одно из строений. После этого был построен новый дом.

«Два раза один и тот же дом, это, скорее всего, чей-то умысел», - приводит агентство слова одного из жителей.

Некоторые очевидцы предполагают, что возгорание началось из-за взрыва газа. Однако пока не было информации о том, что перед пожаром был слышен звук взрыва.

В правоохранительных органах пока воздерживаются от комментариев по поводу причины пожара.

Возгорание произошло в ночь на 13 июня. Погибших и пострадавших нет.

Портал iz.ru 11 июня сообщал о взрыве бытового газа в жилом доме на юго-востоке Москвы. Четыре человека были спасены, один погиб. Всего в результате ЧП пожарные эвакуировали около ста человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из тверского торгового центра эвакуировали около 300 человек
В доме престарелых в Тверской области произошел пожар

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017