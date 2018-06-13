Сгоревшие в Нижнем Тагиле частные дома могли поджечь

В Нижнем Тагиле выясняют причины крупного пожара, произошедшего накануне в Дзержинском районе. Там сгорели сразу три частных дома.

Местные жители рассказали ресурсу TагилСити.Ру, что дома могли поджечь. Очевидцы отмечают, что несколько лет назад на этом же участке произошел пожар, полностью уничтоживший одно из строений. После этого был построен новый дом.

«Два раза один и тот же дом, это, скорее всего, чей-то умысел», - приводит агентство слова одного из жителей.

Некоторые очевидцы предполагают, что возгорание началось из-за взрыва газа. Однако пока не было информации о том, что перед пожаром был слышен звук взрыва.

В правоохранительных органах пока воздерживаются от комментариев по поводу причины пожара.

Возгорание произошло в ночь на 13 июня. Погибших и пострадавших нет.

Портал iz.ru 11 июня сообщал о взрыве бытового газа в жилом доме на юго-востоке Москвы. Четыре человека были спасены, один погиб. Всего в результате ЧП пожарные эвакуировали около ста человек.