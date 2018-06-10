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В доме престарелых в Тверской области произошел пожар

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Возгорание возникло днем в воскресенье, 10 июня, в здании интерната для престарелых в Тверской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В поселке Михайловское в интернате для престарелых в подсобке произошел пожар на площади 9 кв. м», — рассказал собеседник агентства.

Из здания эвакуировали 110 человек — пациентов и сотрудников. Пострадавших нет. 

В настоящее время пожар потушен.

В середине мая пациентов интерната для престарелых эвакуировали в Якутии из-за паводка.

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