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Два человека спасены после взрыва газа в доме на юго-востоке Москвы

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Фото: РЕН-ТВ
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Пожарные спасли двух человек после взрыва бытового газа в жилом доме в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Сообщается, что их спасли с пятого этажа горящего дома на 1-й Дубровской улице. Всего в результате ЧП было эвакуировано около ста человек, передает ТАСС.

По информации РЕН ТВ, площадь возгорания составила 40 кв. м. В настоящее время пожар локализован. Сообщается, что взрыв бытового газа не повредил несущих конструкций.

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