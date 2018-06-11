Два человека спасены после взрыва газа в доме на юго-востоке Москвы

Пожарные спасли двух человек после взрыва бытового газа в жилом доме в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Сообщается, что их спасли с пятого этажа горящего дома на 1-й Дубровской улице. Всего в результате ЧП было эвакуировано около ста человек, передает ТАСС.

По информации РЕН ТВ, площадь возгорания составила 40 кв. м. В настоящее время пожар локализован. Сообщается, что взрыв бытового газа не повредил несущих конструкций.