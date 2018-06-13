Трамп заявил о выводе Ираном своих людей из Сирии и Йемена

Иран после выхода США из ядерного соглашения начал «выводить своих людей» из Сирии и Йемена, заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

«Не думаю, что они (Иран. — Ред.) теперь так смотрят в сторону Средиземного моря, Сирии, Йемена. Они начинают выводить людей из Сирии, из Йемена», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что Иран уже не такой смелый, как несколько месяцев назад.

Ситуация вокруг ядерного соглашения с Ираном обострилась после 8 мая, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Соглашение было достигнуто в 2015 году шестеркой международных посредников — Россией, США, Британией, Китаем, Францией, Германией.

4 июня стало известно, что Организация по атомной энергии Ирана расширит масштабы обогащения урана в случае краха международного соглашения по ядерной программе.

6 июня Евросоюз предупредил, что вторичные санкции Вашингтона в отношении Тегерана подрывают усилия Европы по сохранению ядерной сделки с Ираном.

Об этом заявили министры финансов и главы МИД Германии, Франции, Великобритании и Евросоюза в письме главе американского минфина Стивену Мнучину.