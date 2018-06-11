МИД Ирана напомнил КНДР о нарушениях Вашингтоном международных договоренностей

Вашингтон неоднократно нарушал международные договоренности, напомнил властям Северной Кореи в преддверии саммита США–КНДР официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Об этом дипломат заявил в понедельник, 11 июня, на еженедельном брифинге, сообщает агентство Mehr. При этом он отметил, что «Исламская Республика Иран стремится к миру, стабильности и безопасности в регионе и приветствует каждый шаг, который предпринимается на этом пути».

Представитель иранского МИДа отметил, что правительство КНДР должно быть осторожным, поскольку США нарушили много международных договоров.

«Мы поддерживаем прочный мир и безопасность на Корейском полуострове, однако мы пессимистично относимся к поведению США на международной арене», — заключил Касеми.

Первый в истории саммит США–КНДР состоится на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня. В начале мероприятия президент США Дональд Трамп хочет провести короткую встречу один на один с северокорейским лидером.