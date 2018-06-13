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Хазанов согласился озвучить попугая Кешу в продолжении мультфильма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Актер Геннадий Хазанов выразил готовность озвучить попугая Кешу в новых сериях мультфильма.

В настоящий момент артист ожидает сценария.

«Начало работы. У меня нет сценария еще. Принципиальное согласие я дал», — цитирует Хазанова «РИА Новости».

Полюбившийся многим мультик «Возвращение блудного попугая» по сценарию Александра Курляндского выходил на экраны в 1980-х и в 2000-х годах. В первых сериях главного героя — попугая Кешу — озвучивал именно Хазанов.

В июне 2017 года в «Союзмультфильме» сообщили, что начата работа над продолжением мультсериала.

В этом году студия возобновила выпуск серий мультфильма «Простоквашино». К настоящему моменту уже вышли три серии.

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