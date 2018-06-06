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«Союзмультфильм» выпустил третью серию продолжения «Простоквашино»

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Фото: youtube.com
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Киностудия «Союзмультфильм» выпустила третью серию нового «Простоквашино». Серия под названием «Сезон дождей» опубликована 6 июня на официальной странице студии «ВКонтакте».

По сюжету, из-за проливных дождей коровы на ферме загрустили и перестали давать молоко. Друзья дяди Федора пытаются развеселить их разными способами.

Пес Шарик показывает фокусы, кот Матроскин поет песни под гитару. Неожиданно для всех новый персонаж «Возвращения в Простоквашино» Таматама мастерит из холодильника солярий и спасает ситуацию.

Первая серия обновленного «Простоквашино» вышла после 30-летнего перерыва 3 апреля 2018 года. В новых сериях дядю Федора озвучивает киноактер Алексей Онежен, кота — Антон Табаков, Шарика — музыкант Гарик Сукачев, а почтальона Печкина — Иван Охлобыстин.

Студия готовится выпустить до конца года 8–10 новых серий, а всего в 2018–2020 годах мультипликаторы создадут 30 серий.

30 мая стало известно о появлении у «Союзмультфильма» официального YouTube‐канала.

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