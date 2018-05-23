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«Союзмультфильм» планирует возродить попугая Кешу

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Фото: youtube.com
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Анимационный сериал и полнометражный фильм о приключениях знаменитого попугая Кеши собирается снять в ближайшее время киностудия «Союзмультфильм». Об этом в интервью РБК рассказала председатель правления компании Юлианна Слащева.

По ее словам, мультипликаторы собираются превратить птицу в «современного стендапера». Сейчас они трудятся над пилотным выпуском нового сериала. ​«Если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм, — сообщила Слащева. — Одна из идей — сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был».

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К работе над полнометражной картиной киностудия планирует приступить уже в самое ближайшее время. Автором развернутого синопсиса выступил сценарист оригинальных серий о приключениях Кеши Александр Курляндский. Данная картина может стать первым самостоятельным коммерческим полнометражным фильмом киностудии.

Пока же мультипликаторы трудятся над полнометражными фильмами в соавторстве с другими компаниями — полным ходом идет работа над картиной «Суворов» о русском полководце вместе со студией «Киноатис». Помимо этого, «Союзмультфильм» является сопродюсером четвертой части «Снежной королевы. Зазеркалье», которую делает киностудия Wizart из Воронежа. Новые приключения Кая и Герды выйдут на экраны в новогодние праздники.

«На этих проектах мы попробуем наши силы в производстве полнометражек и тогда примем решение про запуск других фильмов», — отметила Слащева.

Весной этого года «Союзмультфильм» начал выпускать продолжение популярного мультфильма «Простоквашино». Третью серию выложат в Сеть в начале июня. 

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