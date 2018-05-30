Студия «Союзмультфильм» завела официальный youtube‐канал

Официальный youyube‐канал появился у «Союзмультфильма». Об этом председатель правления студии Юлиана Слащева сообщила в Facebook.

В ближайшее время будут опубликованы «Золотая коллекция» мультфильмов, а также новые серии «Простоквашино».

«Помимо этого, на канале будут размещаться все новые короткометражные фильмы студии и ленты, выпущенные «Союзмультфильмом за последние 10 лет», — написала Слащева.

На канале уже есть несколько разделов с мультфильмами: «Самые популярные мультфильмы студии», «Советские мультики, любимые взрослыми», «Веселая карусель» и другие, сообщает телеканал «360».

Ранее Юлиана Слащева рассказала, что новую серию мультфильма «Простоквашино» покажут 5 июня.