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Студия «Союзмультфильм» завела официальный youtube‐канал

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Официальный youyube‐канал появился у «Союзмультфильма». Об этом председатель правления студии Юлиана Слащева сообщила в Facebook.

В ближайшее время будут опубликованы «Золотая коллекция» мультфильмов, а также новые серии «Простоквашино».

«Помимо этого, на канале будут размещаться все новые короткометражные фильмы студии и ленты, выпущенные «Союзмультфильмом за последние 10 лет», — написала Слащева.

На канале уже есть несколько разделов с мультфильмами: «Самые популярные мультфильмы студии», «Советские мультики, любимые взрослыми», «Веселая карусель» и другие, сообщает телеканал «360».

Ранее Юлиана Слащева рассказала, что новую серию мультфильма «Простоквашино» покажут 5 июня.

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