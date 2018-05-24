«Союзмультфильм» назвал дату выхода новой серии «Простоквашина»

Новую серию мультфильма «Простоквашино» покажут 5 июня. Об этом рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на полях международного экономического форума, проходящего в Санкт‐Петербурге.

«Я знаю дату третьей серии — 5 июня, и дальше «Простоквашино» будет выходить по серии в месяц», — цитирует Слащеву «РИА Новости».

Первая серия мультфильма про Простоквашино вышла после 30-летнего перерыва 3 апреля текущего года, напоминает телеканал «360». В продолжении мультсериала никого не осталось из артистов «первого состава», когда дядю Федора озвучивала Мария Виноградова, кота Матроскина — Олег Табаков, Шарика — Лев Дуров, Печкина — Борис Новиков, а маму — Валентина Талызина.

В новых сериях дядю Федора озвучивает киноактер Алексей Онежен, кота — Антон Табаков, Шарика — музыкант Гарик Сукачев, а почтальона Печкина — Иван Охлобыстин.

Студия планируется выпустить до конца года 8–10 новых серий, а всего в 2018–2020 годах мультипликаторы создадут 30 серий.

Ранее директор киностудии Борис Машковцев заявил, что «Союзмультфильм» выложит третью серию популярного мультфильма «Простоквашино» в Сеть в начале июня.

Ранее народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов рассказал, что может принять участие в озвучивании продолжения мультфильма «Возвращения блудного попугая».