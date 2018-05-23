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Хазанов может вернуться к озвучиванию попугая Кеши в продолжении мультфильма

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов, в первых выпусках «Возвращения блудного попугая» озвучивавший известного персонажа попугая Кешу, может принять участие в продолжении мультфильма.

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«Я получил предложение на рассмотрение вернуться к этому персонажу. Я сказал: «Давайте попробуем», — цитирует НСН заявление артиста.

По словам Хазанова, подробностей он рассказать не может.

«Союзмультфильм» снимет продолжение «Возвращение блудного попугая». В настоящее время готовится пилотная серия. Сценарий к ней написал Александр Курляндский — автор ранее вышедших эпизодов про попугая Кешу.

Главный герой предстанет в новой версии в образе современного стендапера. По информации РБК, в случае успеха мультфильма киностудия может запустить в производство сериал, а потом снять и полнометражную версию.

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