Хазанов может вернуться к озвучиванию попугая Кеши в продолжении мультфильма

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов, в первых выпусках «Возвращения блудного попугая» озвучивавший известного персонажа попугая Кешу, может принять участие в продолжении мультфильма.

«Я получил предложение на рассмотрение вернуться к этому персонажу. Я сказал: «Давайте попробуем», — цитирует НСН заявление артиста.

По словам Хазанова, подробностей он рассказать не может.

«Союзмультфильм» снимет продолжение «Возвращение блудного попугая». В настоящее время готовится пилотная серия. Сценарий к ней написал Александр Курляндский — автор ранее вышедших эпизодов про попугая Кешу.

Главный герой предстанет в новой версии в образе современного стендапера. По информации РБК, в случае успеха мультфильма киностудия может запустить в производство сериал, а потом снять и полнометражную версию.