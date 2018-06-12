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Годовалая дочь известного спортсмена утонула во время вечеринки

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Фото: Global Look Press/Keith Levit
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Олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Боде Миллер потерял свою 19-месячную дочь, пишет The Canadian Press. 

Инцидент произошел 9 июня в Южной Калифорнии. Девочка утонула в бассейне во время вечеринки, на которую ее взяли родители.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи пытались помочь ей, но попытки оказались безуспешными. Ребенок умер на следующий день, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Факт смерти дочери спортсмен подтвердил в своем Instagram.

Ведется расследование. Устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка.

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