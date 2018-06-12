Искусство строить и жить

Новенький сквер, арт-остановка, художественная инсталляция — вот лишь малая часть «осязаемых» результатов прошедшего в эти выходные фестиваля городской культуры «Арт-Овраг». Уже восьмой год подряд промышленный моногородок Выкса в Нижегородской области на три дня становится местом сбора перспективных российских уличных художников, театральных деятелей, архитекторов и кураторов современного искусства.

За восемь лет жизни «Арт-оврага» в городе изменилась не только среда, но и люди. К появляющимся то тут, то там новым произведениям уличного искусства жители теперь относятся не только с пониманием, но и с гордостью. Завидев приезжих, с любопытством разглядывающих рисунки на зданиях, они с удовольствием заводят разговор: «Откуда приехали? Вам нравится наш город? Хотите, я вас сфотографирую на фоне росписи?» Еще пару лет назад кураторы и основатели фестиваля об этом не могли и мечтать.

Еще одним доказательством заинтересованности выксунцев в происходящем стала их встречная активность — горожане не только принимают активное участие в инициируемых кураторами проектах, но и сами выступают с идеями.

— Мы хотели выявить творческий потенциал, который есть у жителей города, и у нас это получилось, — рассказала «Известиям» продюсер фестиваля Юлия Бычкова. — По сравнению с прошлым годом мы видим большой прогресс. Сегодня мы находимся в контакте с местным сообществом, а жители, которые активно участвуют в наших программах, стали общаться и чаще взаимодействовать друг с другом не только на проектах, но и в повседневной жизни.

Темой фестиваля в этом году стало «Полезное искусство». Городская коллекция, насчитывающая на сегодняшний день более 50 различных работ стрит-артистов, пополнилась в этом году неоновой инсталляцией Тимофея Радя (T-Radya). В выксунском парке, по которому местные жители порой боялись прогуливаться в темное время суток, появилась светящаяся надпись «Это всё не сон». А на улице Пирогова появился арт-сквер, созданный художником Романом Ермаковым по эскизам детей.

Не обошлось в программе и без главного прошлогоднего «аттракциона» фестиваля — катания на арт-плотах по Верхне-Выксунскому пруду. В 2017-м на их основе был создан дрейфующий парк, за спуском которого на воду наблюдали горожане и гости фестиваля. Тогда организаторы пообещали, что произведения искусства будут использоваться и по прямому назначению — в качестве плавательных средств.

Одним из главных событий «Арт-оврага» в этом году стал перформанс «Страсти по Мартену», который к фестивалю подготовила лауреат «Золотой маски» режиссер и хореограф Анна Абалихина. Авторы намеренно отказались от идеи привезти на фестиваль готовый спектакль и рискнули поставить полноценный масштабный театральный проект прямо на Выксунском металлургическом заводе. Музыкальную ткань перформанса составили документальные записи звуков мартеновского цеха, а хореография постановки создавалась на основе впечатлений авторов от увиденного в нем.

— Событие такого масштаба впервые проходит на фестивале. Наша творческая группа работала над созданием перфоманса более полугода. Этот проект не просто создан в мартеновском цеху завода — он посвящен этому цеху, заводу и людям, которые на нем работали, — рассказал «Известиям» куратор театрального проекта Юрий Муравицкий.

В марте в цехе была остановлена последняя крупная мартеновская печь в России. Это событие и обыграно в постановке: по мнению авторов, переход к более экономичному производству отлично сочетается с главной идеей «Арт-оврага» — искусство и прогресс могут быть полезными.