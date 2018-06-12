Овечкин опустил шутившего над ним комика лицом в Кубок Стэнли

Российский хоккеист и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его одноклубник Брэйден Холтби стали гостями вечернего шоу американского комика Джимми Фэллона.

Во время передачи Фэллон отпустил несколько шуток про внешний вид россиянина, в том числе про отсутствие переднего зуба и празднование получения главного трофея Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вместе с фанатами в фонтане.

В конце встречи комик вместе с хоккеистами хотел испить из Кубка Стэнли. Сначала Фэллону дали воспользоваться трубочкой, но в итоге спортсмены подняли его за ноги и опустили лицом в кубок, сообщает RT.

Публикация от TSN (@tsn_official) 11 Июн 2018 в 9:45 PDT

Ранее 12 июня сообщалось, что Овечкин опубликовал две фотографии своего сна в обнимку с Кубком Стэнли. На одной он лежит с закрытыми глазами, обнимая трофей, на другой в кадре появляется супруга хоккеиста Анастасия.