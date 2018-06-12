Прямой эфир

США ввели новые санкции против россиян и компаний

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон добавил в санкционный список три физических лица и пять компаний из России, якобы связанные с ФСБ РФ. Об этом говорится в сообщении министерства финансов США.

Под ограничения попали зарегистрированные в Санкт-Петербурге ООО «Digital Security» и связанные с ней структуры — Embedi и Erpscan, представительства которых находятся в Амстердаме, Тель-Авиве и Праге, сообщает «Газета.ру».

Кроме того, в списке значатся питерское ООО «Дайвтехносервис» и связанные с ним Владимир Каганский, Олег Чирков и Александр Трибун.

Еще одной организацией, попавшей под санкции стал московский «Научно-исследовательский институт «Квант».

6 апреля минфин США ввел санкции против российских бизнесменов, чиновников и госкомпаний. Всего в список попали 26 человек и 15 компаний.

В ответ 4 июня в РФ был принят и одобрен закон, согласно которому, по решению президента кабмин получит право вводить различные ограничения. При этом санкции не должны распространяться на жизненно необходимые товары, в числе которых не производимые в России лекарства.

Решение о введении контрсанкций также может быть принято главой государства на основании предложений Совбеза РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент России заявил о желании Европы отменить санкции против Москвы
Меркель считает себя сторонницей санкций в политике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017