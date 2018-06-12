США ввели новые санкции против россиян и компаний

Вашингтон добавил в санкционный список три физических лица и пять компаний из России, якобы связанные с ФСБ РФ. Об этом говорится в сообщении министерства финансов США.

Под ограничения попали зарегистрированные в Санкт-Петербурге ООО «Digital Security» и связанные с ней структуры — Embedi и Erpscan, представительства которых находятся в Амстердаме, Тель-Авиве и Праге, сообщает «Газета.ру».

Кроме того, в списке значатся питерское ООО «Дайвтехносервис» и связанные с ним Владимир Каганский, Олег Чирков и Александр Трибун.

Еще одной организацией, попавшей под санкции стал московский «Научно-исследовательский институт «Квант».

6 апреля минфин США ввел санкции против российских бизнесменов, чиновников и госкомпаний. Всего в список попали 26 человек и 15 компаний.

В ответ 4 июня в РФ был принят и одобрен закон, согласно которому, по решению президента кабмин получит право вводить различные ограничения. При этом санкции не должны распространяться на жизненно необходимые товары, в числе которых не производимые в России лекарства.

Решение о введении контрсанкций также может быть принято главой государства на основании предложений Совбеза РФ.