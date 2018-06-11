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Меркель поддержала идею проведения российско-американского саммита

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею проведения саммита между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

«Я хотела бы, чтобы это произошло, чтобы два президента провели длительную встречу», — цитирует Меркель агентство Bloomberg со ссылкой на немецкие СМИ.

Канцлер также подчеркнула, что считает неубедительными аргументы Трампа о возвращении России в формат переговоров G7 («большой семерки»).

В июне стало известно, что президенты России и США могут встретиться в Вене. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, столица Австрии обсуждается как место встречи Путина и Трампа, однако конкретных договоренностей пока нет.

Путин 10 июня заявил, что считает необходимым провести двустороннюю встречу. Первая и пока единственная личная встреча политиков состоялась в июле 2017 года. 

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