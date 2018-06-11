Неизвестный захватил в заложники четырех детей во Флориде

Неизвестный открыл огонь и взял в заложники четырех детей в квартире, расположенной в одном из жилых комплексов в городе Орландо в штате Флорида. Об этом передает телеканал Fox News.

Сообщается, что в результате стрельбы был серьезно ранен полицейский. В настоящее время он госпитализирован.

Подозреваемый забаррикадировался в квартире с детьми в возрасте 1, 7, 10 и 12 лет. Полиция не исключает, что они могут быть детьми злоумышленника.

Ранее сообщалось о том, что во Флориде неизвестный открыл стрельбу из автомобиля по прохожим. В результате инцидента, который произошел 5 июня, погибли три человека и еще один получил тяжелые ранения.