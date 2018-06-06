Прямой эфир

Три человека погибли во время стрельбы во Флориде

0
Фото: Global Look Press/David Poller
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате стрельбы в американском штате Флорида три человека скончались и еще один получил тяжелые ранения. Инцидент произошел вечером во вторник, 5 июня.

Как сообщает Fox News, стрельба велась из проезжающего автомобиля. В результате один человек погиб на месте, еще двое скончались в больнице.

Единственный оставшийся в живых сейчас находится в критическом состоянии. Поиски преступника продолжаются. 

22 мая в городе Панама-Сити американского штата Флорида также произошла стрельба. Пострадал один человек. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подъемный кран рухнул на жилые дома во Флориде
Чрезвычайное положение и эвакуация объявлены в штате Флорида

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017