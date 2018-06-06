Три человека погибли во время стрельбы во Флориде

В результате стрельбы в американском штате Флорида три человека скончались и еще один получил тяжелые ранения. Инцидент произошел вечером во вторник, 5 июня.

Как сообщает Fox News, стрельба велась из проезжающего автомобиля. В результате один человек погиб на месте, еще двое скончались в больнице.

Единственный оставшийся в живых сейчас находится в критическом состоянии. Поиски преступника продолжаются.

22 мая в городе Панама-Сити американского штата Флорида также произошла стрельба. Пострадал один человек.