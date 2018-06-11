Роберт де Ниро оскорбил Дональда Трампа со сцены

Актер Роберт де Ниро нецензурно выругался, говоря о президенте США Дональде Трампе, во время выступления на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке.

Это произошло, когда актер поднялся на сцену, чтобы вручить статуэтку музыканту Брюсу Спрингстину, сообщает TMZ.

«Я хочу сказать только одно — ***** (к черту. — Ред.) Трампа», — сказал де Ниро, после чего зал взорвался аплодисментами.

После оваций актер позвал на сцену Спрингстина, призвав его бороться «за правду, открытость и добросовестность» страны.

1 апреля де Ниро назвал Трампа причиной всех бед США, а в марте он заявил, что Америка — это «страдающая от временного безумия» страна.