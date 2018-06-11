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Премьер Ирака назвал заговором поджог хранилища для бюллетеней

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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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В Багдаде в хранилище для бюллетеней с парламентских выборов произошел пожар.

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади назвал пожар заговором против демократии.

«Мы примем все необходимые меры и ударим железным кулаком по всем, кто подрывает безопасность страны и ее жителей», — приводит слова Аль-Абади «Газета.ру».

Выборы в Совет представителей Ирака прошли 12 мая в 18 провинциях страны. Это первые парламентские выборы после победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Победу одержал блок «Ас-Сайрун» шиитского богослова Муктады ас-Садра. Сторонники ас-Садра получили 54 места в парламенте, второе место с 46 голосами занял проиранский альянс «Фатх».

Позиция ас-Садра отличается желанием дистанцироваться от шиитского Ирана и одновременно нежеланием терпеть американское присутствие.

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