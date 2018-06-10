Назарбаев поедет в Москву на открытие ЧМ-2018 по футболу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что приедет в Россию на открытие чемпионата мира по футболу.

Глава государства отметил, что таким образом решил поддержать своего российского коллегу Владимира Путина, сообщает агентство «Казинформ».

«Мы близкие друзья, мы должны приехать, то есть отношения между главами государств складываются разные, в дружественных отношениях возникает дружба, но дружба политиков — это не любовь. Политическая дружба, человеческая, но бывает и то и другое», — заявил Назарбаев.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России. Матч-открытие, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии, пройдет 14 июня в Москве.

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