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Фигуранты «кокаинового дела» обратились к России за помощью

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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Задержанные в Аргентине фигуранты дела о контрабанде кокаина из Латинской Америки в РФ Иван Близнюк и Александр Чикало настаивают на непричастности к контрабанде наркотиков и попросили российские власти о помощи. Об этом говорится в письме, которое они передали через своего адвоката Лилиану Борисюк редакции газеты РБК.

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«Все обвинения против нас были подстроены, не имея никакой доказательной базы, ни улик, не говоря уже о том, что мы стали самыми бедными наркотрафикантами в мире», — пишут Близнюк и Чикало.

Они аргументируют это тем, что в их домах следователи не нашли «ничего противозаконного», а также ни денег, ни ценностей, ни наркотиков.

Арестованные фигуранты дела заявили, что чувствуют себя брошенными Россией. У них сложилось впечатление, что «всем удобно» вести дело для того, чтобы «обвинить посторонних и скрыть реальных преступников».

В феврале 2018 года спецслужбы России и Аргентины в ходе совместной операции пресекли поставку в Москву 389 кг кокаина.

Были арестованы шесть человек: три предполагаемых сообщника контрабандистов в России (бывший завхоз посольства РФ в Буэнос-Айресе Али Абянов, а также бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов), полицейский из Буэнос-Айреса Иван Близнюк и механик Александр Чикало в Аргентине, а также бизнесмен Андрей Ковальчук в Германии.

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По версии следствия, главным организатором контрабанды наркотиков является Ковальчук. Он был объявлен в розыск и впоследствии задержан в пригороде Берлина. Сам Ковальчук своей вины не признает.

В материалах российского уголовного дела Близнюк и Чикало не упоминаются, однако аргентинские следователи считают их наравне с Абяновым главными организаторами поставки на месте и строят обвинение на информации, полученной при помощи прослушки телефонных переговоров.

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