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Киркорову присвоили звание народного артиста Молдавии

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Фото: ТАСС/ Гердо Владимир
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Певец Филипп Киркоров получил звание народного артиста Молдавии. Торжественная церемония прошла 10 июня в резиденции президента республики Игоря Додона.

«Я присвоил почетное звание «Народный артист» эстрадному исполнителю, композитору и продюсеру из Российской Федерации, господину Филиппу Киркорову», — написал глава государства на своей странице в соцсети Facebook.

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Додон уточнил, что артист был удостоен этой награды за заслуги в развитии и популяризации музыкального искусства, а также за вклад в развитие культурных связей между Россией и Молдавией. Президент также пожелал Киркорову успехов в творческой деятельности и отметил, что певца всегда рады видеть в Молдавии. При этом Додон отметил, что в 1980-х годах Киркоров начал свою творческую деятельность именно в республике.

Киркоров также выступил на Фестивале клубники и меда в родном селе президента Молдавии — Садова. Глава государства опубликовал видео, где он вместе с гостем прибывает в машине на мероприятие.

В мае певец приехал как почетный гость на конкурс «Евровидение» в Лиссабон вместе с молдавской группой DoReDos. Артист написал музыку к песне коллектива. Звание народного артиста России Киркоров получил в 2008 году.

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