Председатель КНР считает сотрудничество ведущей мировой тенденцией

Сотрудничество по-прежнему остается ведущей тенденцией в мировой политике, несмотря на односторонние протекционистские шаги отдельных стран. Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао.

«Несмотря на то, что все более отчетливо проявляются односторонние подходы, торговый протекционизм и идеи антиглобализма, сотрудничество и всеобщая выгода остаются главными тенденциями мира», — цитирует его ТАСС.

В качестве примера он привел деятельность ШОС, которая «прошла непростой путь, добилась колоссальных успехов», придерживаясь хартии, в которой прописаны принципы долгосрочного добрососедства, конструктивного партнерства на основе неприсоединения к каким-либо блокам и отказ от конфронтаций с третьими сторонами. «Это по-праву можно назвать важнейшей инновацией в теории и практике международных отношений», — заключил Си Цзиньпин.

По мнению председателя КНР, в условиях современных масштабных изменений в мире необходимо «устремить взоры в будущее, понять и воспользоваться тенденцией мира и веянием времени». Он подчеркнул, что это отвечает интересам прогресса человечества.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что приоритетным направлением взаимодействия в рамках ШОС является борьба с терроризмом.