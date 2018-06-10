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Председатель КНР считает сотрудничество ведущей мировой тенденцией

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Фото: India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS
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Сотрудничество по-прежнему остается ведущей тенденцией в мировой политике, несмотря на односторонние протекционистские шаги отдельных стран. Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао.

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«Несмотря на то, что все более отчетливо проявляются односторонние подходы, торговый протекционизм и идеи антиглобализма, сотрудничество и всеобщая выгода остаются главными тенденциями мира», — цитирует его ТАСС.

В качестве примера он привел деятельность ШОС, которая «прошла непростой путь, добилась колоссальных успехов», придерживаясь хартии, в которой прописаны принципы долгосрочного добрососедства, конструктивного партнерства на основе неприсоединения к каким-либо блокам и отказ от конфронтаций с третьими сторонами. «Это по-праву можно назвать важнейшей инновацией в теории и практике международных отношений», — заключил Си Цзиньпин.

По мнению председателя КНР, в условиях современных масштабных изменений в мире необходимо «устремить взоры в будущее, понять и воспользоваться тенденцией мира и веянием времени». Он подчеркнул, что это отвечает интересам прогресса человечества.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что приоритетным направлением взаимодействия в рамках ШОС является борьба с терроризмом.

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