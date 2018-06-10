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Украинский депутат пострадал в результате крушения самолета в Польше

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Фото: youtube.com
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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что его коллега Юрий Чижмарь из «Радикальной партии Олега Ляшко» пострадал в результате крушения легкомоторного самолета в Польше.

«Юрий сейчас в больнице», — приводит слова Мосийчука RT.

9 июня украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в аэропорту польского города Жешув во время захода на посадку. В результате инцидента три человека получили травмы, один из них в тяжелом состоянии вертолетом скорой помощи был доставлен в госпиталь.

7 июня легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу между пунктами Жешув восточный и Жешув западный.

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