Украинский депутат пострадал в результате крушения самолета в Польше
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что его коллега Юрий Чижмарь из «Радикальной партии Олега Ляшко» пострадал в результате крушения легкомоторного самолета в Польше.
«Юрий сейчас в больнице», — приводит слова Мосийчука RT.
9 июня украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в аэропорту польского города Жешув во время захода на посадку. В результате инцидента три человека получили травмы, один из них в тяжелом состоянии вертолетом скорой помощи был доставлен в госпиталь.
7 июня легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу между пунктами Жешув восточный и Жешув западный.