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Минобороны оценило новость о «перехвате» украинским Ан-26 российского корабля

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В Минобороны РФ считают гротескными утверждения украинских СМИ о «перехвате» в Черном море малого российского ракетного корабле военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС Украины. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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«Гротескная новость одесской газеты об успешном «перехвате» украинским транспортным самолетом Ан-26 российского боевого корабля в Черном море говорит прежде всего о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Конашенков не исключает, что публикация может быть «спланированной эксклюзивной утечкой безграмотных пропагандистов ВСУ». Представитель военного ведомства предположил, что в будущем с Украины могут поступать сообщения «об успешных перехватах российских самолетов-истребителей рыболовецкими сетями украинских сейнеров». Он также связал подобные публикации с переходом ВС Украины на стандарты НАТО.

Ранее одесское издание «Думская» сообщило со ссылкой на источник, что военный украинский самолет Ан-26 якобы перехватил ракетный корабль ВМФ РФ в Черном море. По его данным, судно было замечено острова Змеиный в Одесской области 2 июня, а затем ушло в открытое море.

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