Изготовивший более 30 самодельных бомб мужчина арестован в США

Мужчину, который изготовил более 30 самодельных бомб, арестовали сотрудники правоохранительных органов в американском штате Северная Каролина.

Задержанным оказался 47-летний местный житель Рэндалл Ли. Ему предъявлены обвинения в изготовлении оружия массового уничтожения. В общей сложности у мужчины обнаружили 31 бомбу, сообщает ТАСС.

Свои устройства он изготовил с помощью обрезков металлических труб. Он хранил их в тайнике в лесу в округе Персон. Сейчас все бомбы обезврежены саперами и изъяты.

Задержанный отрицает, что совершил противозаконные действия. На данный момент правоохранители не знают, зачем именно задержанный изготовил самодельное оружие.