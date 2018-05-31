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Басманный суд эвакуировали после анонимного звонка о заложенной бомбе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудников и посетителей Басманного суда эвакуировали вечером 31 мая из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Басманный суд на Каланчевской улице эвакуирован», — рассказал собеседник агентства. По его словам, поступил анонимный звонок о якобы заложенной бомбе.

Информацию об эвакуации людей подтвердила пресс-секретарь суда Юнона Царева, при этом не уточнила причину.

2 мая неизвестные сообщили об угрозе взрыва здания Верховного суда России. Информация не подтвердилась.

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