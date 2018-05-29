Аэропорт Казани эвакуировали из-за звонка о бомбе

Пассажиров и персонал международного аэропорта Казани пришлось эвакуировать из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.

Звонок о минировании поступил в 06:52 мск во вторник, 29 мая, рассказал «РИА Новости» представитель аэропорта.

Воздушная гавань столицы Татарстана возобновила работу спустя полтора часа. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

27 мая проводилась эвакуация сразу трех вокзалов республики — двух в Казани и одного в Набережных Челнах. Во всех трех случаях на территории вокзалов были обнаружены подозрительные предметы.