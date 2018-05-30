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Минимум 11 человек пострадали из-за паники в самолете после шутки о бомбе

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Фото: TASS/ZUMA/Nicolas Economou
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Не менее 11 человек получили травмы в результате паники, возникшей на борту самолета индонезийской авиакомпании Lion Air.

Инцидент произошел 27 мая. Как сообщает издание The StraitsTimes, самолет Boeing 737 готовился к вылету из аэропорта Понтианак (провинция Западный Калимантан). Однако один из пассажиров пошутил, что на борту заложено взрывное устройство.

Это вызвало панику. Некоторые пассажиры бросились в хвост лайнера, и открыв аварийные выходы спешно начали покидать борт.

В результате некоторые получили переломы рук и травмы головы.

Полиция проверила самолет и не обнаружила никаких подозрительных предметов. При этом неудачно пошутившего пассажира арестовали. Вылет самолета был задержан на два часа.

По словам президента Lion Air Эдварда Сираита, только с начала 2018 года уже поступило 8 ложных сообщений о минировании самолетов перевозчика.

Ранее 30 июня сообщалось, что британец выпал из самолета в Турции и скончался.

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