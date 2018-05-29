В аэропорту Магнитогорска обнаружили колесо севшего в Москве самолета

В международном аэропорту Магнитогорск обнаружили колесо самолета Utair, который накануне совершил посадку в московском Внуково, сообщили в воздушной гавани вылета.

«Росавиацией назначена комиссия, по итогам расследования которой уполномоченное лицо озвучит выводы», — цитирует генерального директора магнитогорского аэропорта Евгения Кирсанова ТАСС.

28 мая лайнер, выполнявший рейс из Магнитогорска в Москву, совершил посадку в аэропорту Внуково с поврежденным шасси. Посадка прошла в штатном режиме. Комиссия Utair проводит расследование по факту происшествия.

Ранее эксперт объяснил удачное приземление самолета в аэропорту российской столицы тем, что шасси рассчитаны на серьезные нагрузки и в случае повреждения одного колеса, как это произошло с лайнером из Магнитогорска, всю нагрузку берут на себя оставшиеся колеса.