Рособрнадзор назвал средний балл участников ЕГЭ по математике и географии

Средний балл участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике базового уровня в 2018 году составил 4,29, средний результат по географии оказался на 1,5 балла выше показателей 2017 года. Такие данные приводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

В ведомстве отметили, что выпускники 2018 года лучше справились с ЕГЭ по математике базового уровня, чем выпускники 2017 года. Средний балл участников тестирования по математике в прошлом году составлял 4,24. Оценивается он по обычной для российской школы пятибалльной шкале. В этом году его сдавали 567 тыс. учеников, что на 24 тыс. больше по сравнению с показателями 2017 года.

ЕГЭ по географии в 2018 году сдавали 16 тыс. человек, что на 2 тыс. больше, чем в прошлом. Средний результат оказался на 1,5 балла выше, чем был в 2017-м. Также в этом сезоне на 25% больше абитуриентов выбрали информатику по сравнению с прошлым годом, сообщает телеканал «360». По предварительным данным, 64 человека на 100 баллов сдали географию, а 254 — информатику.

8 июня Роскомнадзор заблокировал почти 100 сайтов с ответами на ЕГЭ.