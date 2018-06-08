Скорая помощь увезла 250 школьников во время ЕГЭ в Москве

Со времени начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве были госпитализированы почти 250 школьников. Об этом сообщил президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский.

«Скорую помощь во время ЕГЭ в Москве вызывали около 200–250 раз в этом году. Мы особое внимание обращаем на то, чтобы не нервировать и без того нервничающего участника ЕГЭ», — заявил он на пресс-конференции в НСН.

Саминский также отметил, что чаще всего причинами плохого самочувствия учащихся становились давление, перебои в работе сердца и гипертонический криз.

Основной этап ЕГЭ в 2018 году проходит в РФ с 28 мая по 2 июля. Участие в нем принимают 730 тыс. человек. 8 июня Роскомнадзор заблокировал 93 сайта или отдельные страницы с ответами на вопросы Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ).