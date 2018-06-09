Таксист подвез вьетнамца до Шереметьево за 23 тыс. рублей
Таксист подвез гражданина Вьетнама до московского аэропорта Шереметьево за 23 тыс. рублей. Такую сумму иностранец заплатил водителю за поездку от Красной площади.
Сразу после инцидента, который произошел 7 июня, пассажир обратился в полицию. Там он рассказал, что поймал такси в центре Москвы. При этом водитель ничего не упомянул про тариф, сообщив лишь, что оплата будет начисляться по счетчику. По прибытии в аэропорт вьетнамец отказался оплатить озвученную сумму, на что водитель заблокировал двери машины и не выпускал иностранца до тех пор, пока тот не оставил ему деньги, сообщает «Пятый канал».
По словам пострадавшего, таксист отвез его к терминалу, после чего путешественник отправился в местное отделение полиции и написал заявление. Попросив правоохранителей разобраться в ситуации, гражданин Вьетнама улетел на родину.
В конце мая стало известно, что мэрия Москвы организовала курсы английского языка для водителей такси, которые аккредитованы на чемпионат мира по футболу. Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. За это время, как ожидается, страну посетит 1,5 млн иностранных болельщиков.