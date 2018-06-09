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Таксист подвез вьетнамца до Шереметьево за 23 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Таксист подвез гражданина Вьетнама до московского аэропорта Шереметьево за 23 тыс. рублей. Такую сумму иностранец заплатил водителю за поездку от Красной площади.

Сразу после инцидента, который произошел 7 июня, пассажир обратился в полицию. Там он рассказал, что поймал такси в центре Москвы. При этом водитель ничего не упомянул про тариф, сообщив лишь, что оплата будет начисляться по счетчику. По прибытии в аэропорт вьетнамец отказался оплатить озвученную сумму, на что водитель заблокировал двери машины и не выпускал иностранца до тех пор, пока тот не оставил ему деньги, сообщает «Пятый канал».

По словам пострадавшего, таксист отвез его к терминалу, после чего путешественник отправился в местное отделение полиции и написал заявление. Попросив правоохранителей разобраться в ситуации, гражданин Вьетнама улетел на родину.

В конце мая стало известно, что мэрия Москвы организовала курсы английского языка для водителей такси, которые аккредитованы на чемпионат мира по футболу. Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. За это время, как ожидается, страну посетит 1,5 млн иностранных болельщиков.

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