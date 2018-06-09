Кинотеатр «Октябрь» начали реконструировать в Пскове

В Пскове началась реконструкция здания бывшего кинотеатра «Октябрь». В нем откроют центр для молодежи, который будет представлять бесплатно свои помещения и технику для семинаров, мастер-классов и лекций.

Инвестором проекта выступает некоммерческая организация «Лофт». Она вложила в реконструкцию здания порядка 70 млн рублей. На майской сессии депутаты Псковского областного собрания согласовали передачу здания кинотеатра в безвозмездное пользование АНО «Центр развития молодежи «Лофт», напоминает Псковское агентство информации.

Кинотеатр «Октябрь» построили в историческом центре Пскова в 1958 году. Он расположен на насыпном холме в непосредственной близости от кремля. «Октябрь» стал первым в городе двухзальным широкоэкранным кинотеатром. Здание является объектом культурного наследия. Объект пустует с 2016 года. Именно тогда в нем начался ремонт.

Портал iz.ru в начале июня сообщал о том, что из федерального бюджета Пскову будет выделено 1,19 млрд рублей на подготовку к Международным Ганзейским дням. Они пройдут в городе в следующем году. К мероприятию планируется отремонтировать более 100 зданий.