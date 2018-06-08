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Поезд «Ласточка» запустят летом между Петербургом и Псковом

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Скоростной поезд «Ласточка» этим летом начнет перевозить пассажиров из Пскова в Санкт-Петербург и обратно. Тестовый прогон запланирован на ближайшее время. 

Раньше проект не получалось реализовать из-за инфраструктурных ограничений. Теперь решено использовать опыт Иваново, где «Ласточка» ходит на неэлектрифицированном участке. К составу прицепляется тепловоз, который вырабатывает электроэнергию. Власти Псковской области и ОАО «РЖД» договорились о запуске этой схемы, сообщил   Псковскому агентству информации вице-губернатор региона Александр Кузнецов.

Точная дата старта регулярных перевозок зависит от технических возможностей. Тепловоз находится на стадии изготовления. «Ласточка» свяжет Псков с городами, входящими в Серебряное ожерелье России, в том числе с Великим Новгородом и Петрозаводском. Предполагается, что скоростной поезд будет останавливаться в Печорах, а также в городах Пыталово и Дно.

Напомним, 31 мая Северного вокзала Калининграда в Зеленоградск был отправлен пробный состав скоростного поезда «Ласточка». Он двигался со скоростью 115–120 км/ч и доехал до курортного города за 20 минут. Предполагается, что эти поезда во время ЧМ-2018 будут перевозить болельщиков из Калининграда в Светлогорск и Зеленоградск. 

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