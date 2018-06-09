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Двое детей выпрыгнули из окна во время пожара в Челябинске

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В Челябинске оставленные без присмотра дети едва не погибли в огне. В Тракторозаводском районе загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома.

До прибытия пожарных с балкона спрыгнули двое мальчиков — 12 и 6 лет. Сначала старший брат вытолкнул младшего, а затем шагнул из окна сам.  Мама детей в это время была в магазине, отмечает ИА «Урал-пресс-информ». На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. 

Как сообщалось 6 июня, более 170 детей и 46 взрослых были эвакуированы из летнего лагеря под Саратовом из-за природного пожара. Свыше половины несовершеннолетних разместили в школе города Энгельса, остальных забрали родители. Никто не пострадал.

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